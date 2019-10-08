Путин подписал указ о назначении Калашникова главой ФСИН
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- РИА Новости
«Назначить Калашникова Александра Петровича директором Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
Ранее на сайте ФСИН появилась информация, что Калашников стал новым главой ведомства.
3 октября Путин подписал указ, которым освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко.
30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет, что является максимальным возрастом для службы генерал-полковника.