Путин подписал указ о назначении Калашникова главой ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Калашникова директором Федеральной службы исполнения наказаний.

«Назначить Калашникова Александра Петровича директором Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Ранее на сайте ФСИН появилась информация, что Калашников стал новым главой ведомства.

3 октября Путин подписал указ, которым освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко.

30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет, что является максимальным возрастом для службы генерал-полковника.