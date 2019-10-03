Путин произвёл ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также указом произведены назначения.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, от своих должностей были освобождены начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, руководитель ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев, глава СУ СК России по Калининградской области Виктор Леденев.

Также указом были произведены назначения Николая Басова на должность начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрия Бобкина — главы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, Олега Кадочникова — замначальника управления по вопросам миграции МВД.

Начальником ГУ МЧС по Севастополю стал Дмитрий Козлов, главой ФСИН по Пермскому краю — Юрий Лымарь, управление МВД по Астраханской области возглавил Игорь Ромашкин.

Руководителем СУ СК по ХМАО-Югре назначен Михаил Мошкин, начальниками управлений по Тверской, Смоленской и Курганской областям — Альберт Кизимов, Анатолий Уханов и Богдан Францишко соответственно.

Ранее стало известно, что Путин своим указом освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко.