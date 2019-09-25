Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Он обвиняется в попытке мошенничества.
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Избрать в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее стало известно о задержании генерал-майора Александра Мельникова.
Как отмечалось, его подозревают по делу о мошенничестве.
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