Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова

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Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Он обвиняется в попытке мошенничества.
Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно о задержании генерал-майора Александра Мельникова.

Как отмечалось, его подозревают по делу о мошенничестве. 

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