Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Он обвиняется в попытке мошенничества.

«Избрать в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно о задержании генерал-майора Александра Мельникова.

Как отмечалось, его подозревают по делу о мошенничестве.