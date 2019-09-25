Задержан генерал-майор главка МВД России

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Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
Задержан генерал-майор главка МВД России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Александра Мельникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК («Покушение на мошенничество»), — сказали в суде.

В мае URA.RU сообщало, что Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-следователю по особо важным делам следственной части городского УМВД. Помощник областного прокурора Марина Канатова заявила, что подсудимый признан виновным по статье «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере». Его осудили на четыре года колонии общего режима.

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