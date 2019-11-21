Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.

Ранее СМИ сообщили, что Клименко написала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.

21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

Нововведения должны были начать действовать 22 ноября.

Позднее в ведомстве сообщили, что правила медосмотра изменятся с 1 июля 2020 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском наркодиспансере образовалась огромная очередь из желающих получить медицинскую справку по старой цене, пока она не выросла в несколько раз. В небольшом помещении собрались сотни человек.

Аналогичная ситуация сложилась во многих других городах России.