Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
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Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.
Ранее СМИ сообщили, что Клименко написала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Нововведения должны были начать действовать 22 ноября.
Позднее в ведомстве сообщили, что правила медосмотра изменятся с 1 июля 2020 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском наркодиспансере образовалась огромная очередь из желающих получить медицинскую справку по старой цене, пока она не выросла в несколько раз. В небольшом помещении собрались сотни человек.
Аналогичная ситуация сложилась во многих других городах России.