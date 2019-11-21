СК возбудил дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный

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Следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.
СК возбудил дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»)», — говорится в заявлении.

Как указывают в СК, с ноября 2018 года по май 2019 года руководители предприятия, которое занималось строительством на космодроме, предоставляли подложные финансово-хозяйственные документы, а также требовали деньги на оплату договоров, которые в реальности не исполнялись.

На основании этих бумаг они получили из российского бюджета более 240 млн рублей.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

11 ноября президент России Владимир Путин потребовал от правительства не допускать нецелевого расходования бюджетных средств, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения исчисляются сотнями миллионов рублей.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

Подробнее по теме — в материале RT.

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