За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

«Следователями СК в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осуждённые получили до 11 с половиной лет лишения свободы»— сообщается на сайте ведомства.

Следователи продолжают расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный.

Указывается, что в том числе расследуется уголовное дело против бывшего директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.