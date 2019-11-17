За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

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Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

«Следователями СК в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осуждённые получили до 11 с половиной лет лишения свободы»— сообщается на сайте ведомства.

Следователи продолжают расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный.

Указывается, что в том числе расследуется уголовное дело против бывшего директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

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