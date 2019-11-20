В Якутии начата проверка по факту оставления матерью четырёх детей

В Якутии следственные органы начали проверку после того, как появилась информация о найденных в доме четырёх детях, которых мать оставила одних на длительное время.

«Для установления причин и обстоятельств произошедшего руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) назначена процессуальная проверка по признакам истязания и халатности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что следователи изучат условия проживания и воспитания детей.

Как сообщали СМИ, в Амгинском районе 29-летняя женщина оставила четырёх малолетних детей без присмотра и ушла к знакомому.

Дети в возрасте от 10 месяцев до 7 лет были обнаружены инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в ходе обхода подведомственной территории. Они были ослаблены, так как у них не было еды и воды.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой. Как заявили медработники, они находились в ненадлежащих условиях проживания, об этом были оповещены правоохранительные органы.