В Волгограде завели дело против матери, оставившей грудного ребёнка на улице

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В Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Волгограде завели дело против матери, оставившей грудного ребёнка на улице
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Мать ребёнка ранее судима. Она утверждает, что оставила младенца, поскольку ей нужно было срочно уехать.

Девочку нашли у детской поликлиники. Информация об этом поступила в дежурную часть. Полицейские прибыли на место и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Дело возбудили по статье «Оставление в опасности», передаёт сайт «Аргументы и факты».

Ребёнка направили в детскую больницу, мать отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Якутии проверяют сообщения об избиении четырёхлетнего мальчика.

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