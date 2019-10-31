В Волгограде завели дело против матери, оставившей грудного ребёнка на улице
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- РИА Новости
Мать ребёнка ранее судима. Она утверждает, что оставила младенца, поскольку ей нужно было срочно уехать.
Девочку нашли у детской поликлиники. Информация об этом поступила в дежурную часть. Полицейские прибыли на место и изучили записи с камер видеонаблюдения.
Дело возбудили по статье «Оставление в опасности», передаёт сайт «Аргументы и факты».
Ребёнка направили в детскую больницу, мать отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Якутии проверяют сообщения об избиении четырёхлетнего мальчика.