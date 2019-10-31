В Волгограде завели дело против матери, оставившей грудного ребёнка на улице

В Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мать ребёнка ранее судима. Она утверждает, что оставила младенца, поскольку ей нужно было срочно уехать.

Девочку нашли у детской поликлиники. Информация об этом поступила в дежурную часть. Полицейские прибыли на место и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Дело возбудили по статье «Оставление в опасности», передаёт сайт «Аргументы и факты».

Ребёнка направили в детскую больницу, мать отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Якутии проверяют сообщения об избиении четырёхлетнего мальчика.