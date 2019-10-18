В Якутии проверяют сообщения об избиении четырёхлетнего ребёнка
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Фотографии ребёнка со следами насилия на лице и теле появились в соцсетях. В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц Якутска.
Следователи намерены установить обстоятельства получения мальчиком телесных повреждений. Они также выяснят условия его проживания и воспитания.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей.