В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
- РИА Новости
«Прокуратура Москвы проверит исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам проверки будет дана оценка в том числе действиям должностных лиц системы профилактики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой.
По данным СК, вечером 18 ноября сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний.
Отмечалось, что детей с 63-летней бабушкой женщина оставила на несколько дней.
По мнению медработников, они находились в ненадлежащих условиях проживания, о чём были оповещены правоохранительные органы.
Также сообщалось о проведении следователями проверки.