В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

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Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы проверит исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам проверки будет дана оценка в том числе действиям должностных лиц системы профилактики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой.

По данным СК, вечером 18 ноября сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний.

Отмечалось, что детей с 63-летней бабушкой женщина оставила на несколько дней.

По мнению медработников, они находились в ненадлежащих условиях проживания, о чём были оповещены правоохранительные органы.

Также сообщалось о проведении следователями проверки.

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