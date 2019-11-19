В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.

«Прокуратура Москвы проверит исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам проверки будет дана оценка в том числе действиям должностных лиц системы профилактики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой.

По данным СК, вечером 18 ноября сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний.

Отмечалось, что детей с 63-летней бабушкой женщина оставила на несколько дней.

По мнению медработников, они находились в ненадлежащих условиях проживания, о чём были оповещены правоохранительные органы.

Также сообщалось о проведении следователями проверки.