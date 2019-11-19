СК: в Москве мать оставила дома с бабушкой восьмерых простуженных детей

В Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей с 63-летней бабушкой. Следователи проводят проверку.

По данным СК, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний.

По мнению медработников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чём были оповещены правоохранительные органы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети живут в неполной семье, которая состоит на учёте в органах системы профилактики.

Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.