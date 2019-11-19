СК завёл дело на посадившую сына за руль автомобиля мать из Татарстана
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«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК России («Оставление в опасности»), ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что многодетная жительница Набережных Челнов опубликовала в социальной сети видеозапись с сыном, сидящим за рулём движущегося на большой скорости автомобиля.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Уточняется, что расследование находится под контролем центрального аппарата СК России, в ближайшее время планируется проведение допроса женщины.
Ранее МВД по Татарстану оштрафовало посадившую ребёнка за руль машины мать в административном порядке на 35 тыс. рублей.