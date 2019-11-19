СК завёл дело на посадившую сына за руль автомобиля мать из Татарстана

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На посадившую шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч жительницу Набережных Челнов завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
СК завёл дело на посадившую сына за руль автомобиля мать из Татарстана
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК России («Оставление в опасности»), ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многодетная жительница Набережных Челнов опубликовала в социальной сети видеозапись с сыном, сидящим за рулём движущегося на большой скорости автомобиля.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Уточняется, что расследование находится под контролем центрального аппарата СК России, в ближайшее время планируется проведение допроса женщины.

Ранее МВД по Татарстану оштрафовало посадившую ребёнка за руль машины мать в административном порядке на 35 тыс. рублей.

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