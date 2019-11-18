Эксперт оценил заявление спецпосланника ООН о смертности на российских дорогах

Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.

По мнению специалиста, предложение Тодта повысить штрафы за нарушения ПДД с целью понижения уровня смертности вступает в конфронтацию с шведской моделью безопасности, признанной лучшей в мире.

«Там, где автомобилями управляют люди, всегда будут ошибки. Причина смертности — в пересечении потоков пешеходов и машин, поэтому шведы стали исключать такую возможность, строя эстакады, автострады, обеспечивающие безопасность инженерные сооружения, уводя пешеходные и велодорожки подальше от автомобилей и т. д. Благодаря этому Швеция — одна из самых безопасных стран», — отметил Асланян.

Автоэксперт также оспорил необходимость предложенного Тодтом введения ограничения скорости и выступил против его высказывания о пьянстве россиян за рулём.

Ранее Жан Тодт рассказал об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев также прокомментировал заявление Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении числа ДТП в 2019 году.