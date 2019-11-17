В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах
- РИА Новости
По мнению Канаева, если применять высказывание к России, то больше проблема прослеживается в образовании пешеходов.
«Они, например, не знают, где переходить дорогу. Но если говорить об образовании автовладельцев, это не критерий, который приводит именно к повышению смертности», — сказал эксперт.
При этом он отметил положительную динамику безопасности на дорогах.
«Я считаю, у нас на дорогах становится гораздо безопаснее. Эта тенденция прослеживается невооружённым глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Хоть и говорят, что статистика — вещь упрямая, специалисты знают, что статистика зависит от многих факторов, от того, как будут считать… Динамика безопасности на дорогах в любом случае положительная. Не всё так плохо», — добавил он.
Ранее в ООН назвали основные причины гибели россиян на дорогах.