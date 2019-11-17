В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах

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Полина Полетаева
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.
В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах
  • РИА Новости

По мнению Канаева, если применять высказывание к России, то больше проблема прослеживается в образовании пешеходов.

«Они, например, не знают, где переходить дорогу. Но если говорить об образовании автовладельцев, это не критерий, который приводит именно к повышению смертности», — сказал эксперт.

При этом он отметил положительную динамику безопасности на дорогах.

«Я считаю, у нас на дорогах становится гораздо безопаснее. Эта тенденция прослеживается невооружённым глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Хоть и говорят, что статистика — вещь упрямая, специалисты знают, что статистика зависит от многих факторов, от того, как будут считать… Динамика безопасности на дорогах в любом случае положительная. Не всё так плохо», — добавил он.

Ранее в ООН назвали основные причины гибели россиян на дорогах.

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