В ООН назвали основные причины гибели россиян на дорогах

Короткая ссылка
Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — цитирует РИА Новости Тодта.

В числе основных причин гибели россиян на дорогах Жан Тодт назвал недостаток образования, посоветовав начинать преподавание соответствующей информации со школы.

Он также добавил, что гражданам России следует меньше водить автомобиль в состоянии алкогольного опъянения и не пользоваться телефоном за рулём.

15 октября заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков в беседе с kp.ru рассказал о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить