В ООН назвали основные причины гибели россиян на дорогах

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — цитирует РИА Новости Тодта.

В числе основных причин гибели россиян на дорогах Жан Тодт назвал недостаток образования, посоветовав начинать преподавание соответствующей информации со школы.

Он также добавил, что гражданам России следует меньше водить автомобиль в состоянии алкогольного опъянения и не пользоваться телефоном за рулём.

15 октября заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков в беседе с kp.ru рассказал о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей.