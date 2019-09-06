В Минтрансе рассказали о борьбе с аварийностью на дорогах

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Министр транспорта Евгений Дитрих в беседе с «Известиями» рассказал о борьбе с аварийностью на дорогах.
В Минтрансе рассказали о борьбе с аварийностью на дорогах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы продолжаем её как на региональных трассах, так и на федеральных. На Государственном совете по автомобильным дорогам была поставлена задача: разделить транспортные потоки. Сегодня это основная причина повышенной аварийности», — заявил он.

По его словам, в таких случаях, как правило, происходят очень тяжёлые лобовые столкновения с большим числом пострадавших. Задача номер один — как минимум федеральную сеть привести к тому, чтобы разделить встречные потоки, отметил Дитрих.

Как сообщил министр, необходимо осветить участки, которые охватывают перекрёстки, эстакады, то есть те места, где меняются условия движения.

«Мы будем стараться это делать повсеместно при помощи современных мощных светодиодных светильников», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.

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