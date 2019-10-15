В МВД рассказали о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков в беседе с kp.ru рассказал о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей.

«Мы постоянно ведём мониторинг аварийности, в том числе по вине начинающих водителей со стажем управления до двух лет», — заявил он.

По его словам, анализ за последнее время показал, что большинство таких происшествий связаны с несоблюдением очерёдности проезда перекрёстка (26%), неправильным выбором дистанции (14%), несоблюдением скоростного режима (12%), выездом на полосу встречного движения (около 11%), нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части (11%).

«Если брать ДТП, в которых погибли участники дорожного движения и которые также произошли по вине начинающих водителей, то здесь цифры немного другие. Самый большой процент погибших дают ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения», — сказал Гиляков.

Что касается ошибок, совершаемых кандидатами в водители на практическом экзамене, то большинство из них связаны с нарушениями требований дорожных знаков, нарушением правил остановки, правил поворота и разворота.

Как отметил Гуляков, нарушения, связанные с неправильным выполнением обгона и с выездом на встречную полосу, на экзамене, как правило, не совершаются.

«Это достаточно редкие случаи, когда экзаменуемые в присутствии экзаменатора совершают такой манёвр. Такие нарушения происходят не потому, что человек не знает, что этого нельзя делать, а потому, что он действительно надеется, что успеет совершить манёвр, успеет проскочить. Здесь вопрос психологии», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.