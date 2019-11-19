Forbes назвал лучших российских работодателей

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Российская версия журнала Forbes составила рейтинг лучших работодателей России. В топ-3 вошли «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк соответственно.
Forbes назвал лучших российских работодателей
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Согласно данным издания, в первой десятке рейтинга расположились компания «Яндекс» (4-е место), банки ВТБ (6-е место) и Сбербанк (8-е место), а также крупные производители топлива: «Газпром» (9-е место) и НОВАТЭК (10-е место).

Лидерами рейтинга были признаны компании, которые занимаются добычей ценных металлов: «Норильский никель» и крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс», а также Polymetal International (5-е место) и занимающееся добычей алмазов предприятие «АЛРОСА» (7-е место).

Всего в список вошло 50 компаний. Специалисты анализировали данные компаний по нескольким критериям: по заработной плате, условиям труда и возможностям обучения.

В октябре стало известно, что президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии Forbes .

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