В Forbes назвали самых богатых женщин России
- Елена Батурина
- © Сергей Березин/РИА Новости
Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
На втором месте — генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд), на третьем — Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «СОГАЗ».
В пятёрку также вошли Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, и Ольга Белявцева, бывший акционер завода «Лебедянский».
Ранее Forbes назвал богатейшие семьи России.