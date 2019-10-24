В Forbes назвали самых богатых женщин России

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Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
В Forbes назвали самых богатых женщин России
  • Елена Батурина
  • © Сергей Березин/РИА Новости

Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

На втором месте — генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд), на третьем — Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «СОГАЗ».

В пятёрку также вошли Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, и Ольга Белявцева, бывший акционер завода «Лебедянский».

Ранее Forbes назвал богатейшие семьи России.

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