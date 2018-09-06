Forbes назвал богатейшие семьи России
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Вторую позицию в рейтинге, опубликованном на сайте издания, занимают Ротенберги с совокупным состоянием в $4,85 млрд.
Замыкают тройку лидеров гендиректор IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд.
Как отмечается, братья Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга в 2017 году, из списка выбыли.
В десятку также вошли Шаймиевы, Рахимкуловы, Саркисовы, Шамаловы, Бажаевы, Магомедовы и Зубицкие.
В прошлом году лидером рейтинга богатейших семейных кланов России также была семья Гуцериевых с состоянием в $9,91 млрд.