Forbes назвал богатейшие семьи России

Семья Гуцериевых, общее состояние которых оценивается в $5,97 млрд, возглавляет список богатейших в России по версии журнала Forbes.

Вторую позицию в рейтинге, опубликованном на сайте издания, занимают Ротенберги с совокупным состоянием в $4,85 млрд.

Замыкают тройку лидеров гендиректор IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд.

Как отмечается, братья Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга в 2017 году, из списка выбыли.

В десятку также вошли Шаймиевы, Рахимкуловы, Саркисовы, Шамаловы, Бажаевы, Магомедовы и Зубицкие.

В прошлом году лидером рейтинга богатейших семейных кланов России также была семья Гуцериевых с состоянием в $9,91 млрд.