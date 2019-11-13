Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.

Отмечается, что лидерами в списке крупнейших по денежным запасам на конец 2018 года нефинансовых организаций стали «Газпром» с 849 млрд, «Роснефть» с 832 млрд и ЛУКОЙЛ с 493 млрд рублей.

Также в рейтинг вошли «Сургутнефтегаз» — 260 млрд, «Газпром нефть» — 248 млрд, «Почта России» — 204 млрд, Московский фонд реновации — 188 млрд рублей.

Ранее стало известно, что, согласно обновлённому рейтингу Forbes, богатейшим человеком в мире является глава Amazon Джефф Безос.

Сообщалось, что рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, составленный Forbes, возглавил ЛУКОЙЛ.