Forbes опубликовал обновлённый рейтинг богатейших людей современности

Короткая ссылка
Глава Amazon Джефф Безос по-прежнему является богатейшим человеком в мире с состоянием $112,3 млрд. При этом самой состоятельной женщиной остаётся наследница основателя компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чей доход оценивается в $57,7 млрд.

Согласно обновлённому рейтингу, Бетанкур-Майерс на пять пунктов улучшила свои позиции по сравнению с мартом 2019 года и на данный момент занимает 10-ю строчку среди самых богатых людей мира.

На втором месте списка Forbes находится президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($107 млрд), а на третьем месте — основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($106,8 млрд).

В пятёрку лидеров также входят американский инвестор, глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($87,1 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($72,1 млрд).

В августе сообщалось, что 500 богатейших людей планеты потеряли около $117 млрд за один день из-за «обвала рынка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить