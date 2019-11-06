Forbes опубликовал обновлённый рейтинг богатейших людей современности

Глава Amazon Джефф Безос по-прежнему является богатейшим человеком в мире с состоянием $112,3 млрд. При этом самой состоятельной женщиной остаётся наследница основателя компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чей доход оценивается в $57,7 млрд.

Согласно обновлённому рейтингу, Бетанкур-Майерс на пять пунктов улучшила свои позиции по сравнению с мартом 2019 года и на данный момент занимает 10-ю строчку среди самых богатых людей мира.

На втором месте списка Forbes находится президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($107 млрд), а на третьем месте — основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($106,8 млрд).

В пятёрку лидеров также входят американский инвестор, глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($87,1 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($72,1 млрд).

В августе сообщалось, что 500 богатейших людей планеты потеряли около $117 млрд за один день из-за «обвала рынка».