Forbes назвал крупнейшие частные компании России

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Журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. Его возглавил нефтяной гигант ЛУКОЙЛ, выручка которого в 2018 году оценивается в 8 трлн 36 млрд рублей.
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
  • РИА Новости

На втором месте идёт нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (1 трлн 867 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Лента» и другими (1 трлн 533 млрд рублей).

На четвёртом месте — «Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей), на пятом — «Татнефть» (910,5 млрд рублей).

Также в первую десятку вошли НОВАТЭК, Evraz, НЛМК, «Норникель» и ГК «Мегаполис».

В апреле совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России.

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