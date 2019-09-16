Forbes назвал крупнейшие частные компании России
- РИА Новости
На втором месте идёт нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (1 трлн 867 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Лента» и другими (1 трлн 533 млрд рублей).
На четвёртом месте — «Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей), на пятом — «Татнефть» (910,5 млрд рублей).
Также в первую десятку вошли НОВАТЭК, Evraz, НЛМК, «Норникель» и ГК «Мегаполис».
В апреле совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России.