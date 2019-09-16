Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. Его возглавил нефтяной гигант ЛУКОЙЛ, выручка которого в 2018 году оценивается в 8 трлн 36 млрд рублей.

РИА Новости

На втором месте идёт нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (1 трлн 867 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Лента» и другими (1 трлн 533 млрд рублей). На четвёртом месте — «Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей), на пятом — «Татнефть» (910,5 млрд рублей). Также в первую десятку вошли НОВАТЭК, Evraz, НЛМК, «Норникель» и ГК «Мегаполис». В апреле совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России.