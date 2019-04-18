Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России, его возглавил совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд.

На втором месте оказался глава НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд, а на третьем — президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов занимает четвёртое место ($20,5 млрд).

По данным издания, суммарное состояние 200 богатейших российских предпринимателей составило $496 млрд.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд.