Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
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На втором месте оказался глава НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд, а на третьем — президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд).
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов занимает четвёртое место ($20,5 млрд).
По данным издания, суммарное состояние 200 богатейших российских предпринимателей составило $496 млрд.
Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд.