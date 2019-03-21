Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

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Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд.
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами
  • © pixabay.com

Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий. На втором месте оказался владелец группы «Онексим» Михаил Прохоров, а замыкает тройку лидеров глава НЛМК Владимир Лисин.

На четвёртом месте расположился глава «Северстали» Алексей Мордашов, на пятом — основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Также в рейтинг вошли глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной акционер Evraz Роман Абрамович, а также бизнесмен Сулейман Керимов.

Как отмечается, в нынешнем списке есть шесть имен из прошлогднего.

Ранее совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон стал лидером среди россиян в мировом рейтинге миллиардеров Forbes.

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