В России предложили провести краш-тесты сегвеев и гироскутеров

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Дмитрий Рункевич
В общественном движении «Союз пешеходов» предлагают провести краш-тесты сегвеев, гироскутеров и моноколёс, перед тем как включить их в качестве средств передвижения в ПДД. Об этом в беседе с RT рассказал глава организации Владимир Соколов.
В России предложили провести краш-тесты сегвеев и гироскутеров
  • РИА Новости

По его словам, эту инициативу планируется представить 19 ноября в Госдуме, где пройдёт экспертный круглый стол по законопроекту Минтранса, который регламентирует правила использования сегвеев, гироскутеров, моноколёс и других мобильных средств передвижения в России.

Как рассказал Соколов, краш-тест указанных транспортных средств необходимо провести, чтобы выяснить их потенциальную опасность для пешеходов. 

По информации эксперта, в России зафиксировано несколько десятков случаев наезда на пешеходов гироскутеров и других подобных средств. Некоторые инциденты завершились переломами, есть даже летальные исходы.

«В настоящее время мы имеем законопроект, но нет никаких исследований, никто не проводил краш-тесты. При этом в подготовленном документе прописано разрешение гироскутерам, сегвеям и другим подобным транспортным средствам двигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 км/ч», — сказал Соколов.

Такую скорость эксперт назвал запредельной, особенно для тех средств передвижения, в которых нет руля, возможности чётко регулировать скорость и систем экстренного торможения.

Ранее в МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.

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