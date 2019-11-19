В России предложили провести краш-тесты сегвеев и гироскутеров

В общественном движении «Союз пешеходов» предлагают провести краш-тесты сегвеев, гироскутеров и моноколёс, перед тем как включить их в качестве средств передвижения в ПДД. Об этом в беседе с RT рассказал глава организации Владимир Соколов.

По его словам, эту инициативу планируется представить 19 ноября в Госдуме, где пройдёт экспертный круглый стол по законопроекту Минтранса, который регламентирует правила использования сегвеев, гироскутеров, моноколёс и других мобильных средств передвижения в России.

Как рассказал Соколов, краш-тест указанных транспортных средств необходимо провести, чтобы выяснить их потенциальную опасность для пешеходов.

По информации эксперта, в России зафиксировано несколько десятков случаев наезда на пешеходов гироскутеров и других подобных средств. Некоторые инциденты завершились переломами, есть даже летальные исходы.

«В настоящее время мы имеем законопроект, но нет никаких исследований, никто не проводил краш-тесты. При этом в подготовленном документе прописано разрешение гироскутерам, сегвеям и другим подобным транспортным средствам двигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 км/ч», — сказал Соколов.

Такую скорость эксперт назвал запредельной, особенно для тех средств передвижения, в которых нет руля, возможности чётко регулировать скорость и систем экстренного торможения.

Ранее в МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.