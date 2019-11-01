Минтранс подготовил правила передвижения для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект, предлагающий ввести правила движения для электросамокатов, гироскутеров, моноколёс и сигвеев, передаёт РИА Новости.

«Определение статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, в том числе электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие... ввести новый дорожный знак... «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и новые дорожные знаки... «Лица на средствах индивидуальной мобильности»... Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что, согласно проекту, предполагается ввести запрет на использование велосипедов и средств индивидуальной мобильности для передвижения в пешеходных зонах за исключением детей до семи лет, а также ввести новый термин и его определение: «средство индивидуальной мобильности» — это устройство, которое предназначено для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Как уточняется, в ведомстве предлагают установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещённого движения с велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, а во всех случаях, где движение совмещено с движением пешеходов, установить максимальную скорость движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения эти средства, 20 км/ч.

Ранее сообщалось, что Минтранс России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.