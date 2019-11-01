Эксперт прокомментировал предложение ввести правила передвижения на гироскутерах

Председатель Общественного совета Министерства транспорта России Михаил Блинкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение ввести правила движения для электросамокатов, гироскутеров, моноколёс и сигвеев.

«Явление такое есть в мире: люди ездят и на сигвеях, и гироскутерах, на всяких компьютеризированных колёсах. Это явление есть, и на него как-то должен реагировать регулятор транспортной жизни России, всё логично», — заявил он.

По его словам, таких средств передвижения становится всё больше, и нужно заранее принять меры, чтобы инциденты не приобрели массовый характер.

Предполагается ввести запрет на использование велосипедов и средств индивидуальной мобильности для передвижения в пешеходных зонах, за исключением детей до семи лет, а также ввести новый термин и его определение: «средство индивидуальной мобильности».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.