В Госдуме рассказали про исполнение закона об ответственности за воспрепятствование оказанию медпомощи
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Морозов подчеркнул, что комитет готов оперативно реагировать на поступающие из регионов жалобы и разбираться в каждом подобном случае.
«В медицине важнейший фактор — время. Для того чтобы никто не мешал оказывать помощь, не препятствовал проезду машин скорой помощи, были приняты специальные законы», — напомнил он.
По словам парламентария, это не просто юридические новеллы, а путь к новой ментальности, которую всем только предстоит осмыслить.
В августе в России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Ранее руководитель дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой помощи.