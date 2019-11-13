В Госдуме рассказали про исполнение закона об ответственности за воспрепятствование оказанию медпомощи

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что исполнение закона об ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи держится на парламентском контроле, сообщает «Парламентская газета».

Морозов подчеркнул, что комитет готов оперативно реагировать на поступающие из регионов жалобы и разбираться в каждом подобном случае.

«В медицине важнейший фактор — время. Для того чтобы никто не мешал оказывать помощь, не препятствовал проезду машин скорой помощи, были приняты специальные законы», — напомнил он.

По словам парламентария, это не просто юридические новеллы, а путь к новой ментальности, которую всем только предстоит осмыслить.

В августе в России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Ранее руководитель дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой помощи.