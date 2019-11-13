В Госдуме рассказали про исполнение закона об ответственности за воспрепятствование оказанию медпомощи

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что исполнение закона об ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи держится на парламентском контроле, сообщает «Парламентская газета».
В Госдуме рассказали про исполнение закона об ответственности за воспрепятствование оказанию медпомощи
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Морозов подчеркнул, что комитет готов оперативно реагировать на поступающие из регионов жалобы и разбираться в каждом подобном случае.

«В медицине важнейший фактор — время. Для того чтобы никто не мешал оказывать помощь, не препятствовал проезду машин скорой помощи, были приняты специальные законы», — напомнил он.

По словам парламентария, это не просто юридические новеллы, а путь к новой ментальности, которую всем только предстоит осмыслить.

В августе в России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Ранее руководитель дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой помощи.

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