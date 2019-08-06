В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи

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В России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков. Об этом сообщает РИА Новости.
В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи
  • © РИА Новости

Если раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и звуковым сигналом преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев, то теперь он увеличивается до 5 тыс. рублей, а срок лишения прав составит от трёх месяцев до одного года.

Как отмечается, воспрепятствование оказанию медпомощи, если оно привело к смерти пациента, будет наказываться ограничением свободы на срок до четырёх лет либо принудительными работами.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

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