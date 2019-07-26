Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в Уголовный кодекс.

Как отмечается, воспрепятствование оказанию медицинской помощи, если оно привело к причинению смерти пациента, наказывается ограничением свободы на срок до четырёх лет либо принудительными работами.

В декабре 2017 года в Уфе пьяный мужчина намеренно помешал врачу оказать медицинскую помощь больному, в результате чего пациент скончался.

В феврале того же года Минздрав предложил наказывать за препятствование проезду автомобиля скорой помощи так же, как за вождение в нетрезвом виде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить