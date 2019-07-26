Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в Уголовный кодекс.
Как отмечается, воспрепятствование оказанию медицинской помощи, если оно привело к причинению смерти пациента, наказывается ограничением свободы на срок до четырёх лет либо принудительными работами.
В декабре 2017 года в Уфе пьяный мужчина намеренно помешал врачу оказать медицинскую помощь больному, в результате чего пациент скончался.
В феврале того же года Минздрав предложил наказывать за препятствование проезду автомобиля скорой помощи так же, как за вождение в нетрезвом виде.