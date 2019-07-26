Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в Уголовный кодекс.

Как отмечается, воспрепятствование оказанию медицинской помощи, если оно привело к причинению смерти пациента, наказывается ограничением свободы на срок до четырёх лет либо принудительными работами.

В декабре 2017 года в Уфе пьяный мужчина намеренно помешал врачу оказать медицинскую помощь больному, в результате чего пациент скончался.

В феврале того же года Минздрав предложил наказывать за препятствование проезду автомобиля скорой помощи так же, как за вождение в нетрезвом виде.