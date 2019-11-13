Бывшего российского судью объявили в розыск по делу о педофилии

В Следственном комитете заявили, что бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Местонахождение подозреваемого Югова неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск», — указывается в заявлении.

Как уточняет агентство, следствие предполагает, что в 2009—2015 годах Югов развращал двух маленьких девочек, а также вовлёк одну из них «в совершение антиобщественных действий».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре сообщалось, что в Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

В апреле стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве. В этом же месяце уголовное дело было возбуждено против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.