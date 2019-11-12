В ГД предложили вести госпропаганду методов выявления онкозаболеваний

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил вести доступную для граждан государственную пропаганду методов раннего выявления онкологических заболеваний.
В ГД предложили вести госпропаганду методов выявления онкозаболеваний
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС.

По мнению Огуля, проблема заключается в низкой «онконастороженности», халатном отношении к первичной диагностике, несоблюдении сроков обследований, нерегулярном прохождении бесплатных профилактических осмотров, а также в том, что просвещением людей в вопросах медицины занимаются «не врачи, а блогеры без медицинского образования, но с миллионами подписчиков».

«Хотя повышение онконастороженности населения должно быть государственной задачей. Нужна пропаганда, людям нужно доступно рассказывать о симптомах онкозаболеваний и что необходимо делать, чтобы выявить их на ранней стадии», — сказал Огуль.

Отмечается, что на реализацию стимулирования врачей первичного звена выявлять онкозаболевания на ранних стадиях планируется тратить 1,2 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что средний возраст диагностирования онкозаболеваний в России составляет 64,5 года.

14 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году российское правительство дополнительно выделит 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.

Позднее стало известно, что летом 2020 года будет открыт стационар Орского онкологического диспансера.

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