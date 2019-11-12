В ГД предложили вести госпропаганду методов выявления онкозаболеваний

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил вести доступную для граждан государственную пропаганду методов раннего выявления онкологических заболеваний.

Об этом информирует ТАСС.

По мнению Огуля, проблема заключается в низкой «онконастороженности», халатном отношении к первичной диагностике, несоблюдении сроков обследований, нерегулярном прохождении бесплатных профилактических осмотров, а также в том, что просвещением людей в вопросах медицины занимаются «не врачи, а блогеры без медицинского образования, но с миллионами подписчиков».

«Хотя повышение онконастороженности населения должно быть государственной задачей. Нужна пропаганда, людям нужно доступно рассказывать о симптомах онкозаболеваний и что необходимо делать, чтобы выявить их на ранней стадии», — сказал Огуль.

Отмечается, что на реализацию стимулирования врачей первичного звена выявлять онкозаболевания на ранних стадиях планируется тратить 1,2 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что средний возраст диагностирования онкозаболеваний в России составляет 64,5 года.

14 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году российское правительство дополнительно выделит 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.

Позднее стало известно, что летом 2020 года будет открыт стационар Орского онкологического диспансера.