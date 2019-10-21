Стационар Орского онкологического диспансера будет открыт летом 2020 года

Стационар Орского онкологического диспансера откроют летом 2020 года. В понедельник, 21 октября, отделения медицинского учреждения осмотрел губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Нужно провести работы настолько качественно, чтобы долгие годы не возвращаться к этому объекту, оборудовать его по самым современным технологиям. Необходимо, чтобы жители всей западной зоны здесь лечились, обследовались и получали ту помощь, которую не получает даже областной центр. На дооснащение оборудованием направлено порядка 1,2 млрд рублей. Должны сдать объект в середине следующего года. Объём работы колоссальный», — цитирует RIA56 губернатора Паслера.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» российское правительство выделит в 2020 году дополнительные 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News также прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.