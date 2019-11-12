В России предложили сократить период использования шипованной резины

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Николай Соколов
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. Об этом говорится в исследовании специалистов компании, с которым ознакомился RT.
В России предложили сократить период использования шипованной резины
  • РИА Новости

По данным «Автодора», 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Особенно при этом страдают дороги с разрешённой скоростью более 70 км/ч.

Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая). 

Для других регионов страны предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

За эксплуатацию шипованной резины вне установленного периода рекомендуется ввести административный штраф (сумма не уточняется). 

Кроме того, для лучшей сохранности дорожного покрытия предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов.

Как сообщили RT в пресс-службе «Автодора», на сегодняшний день из-за серьёзного урона после зимней эксплуатации из бюджетов различных уровней приходится выделять значительные средства на ремонт дорог. 

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплён разрешённый период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», — заявили в «Автодоре», комментируя необходимость введения предложенных мер. 

В пресс-службе компании также отметили, что о результатах работы уже проинформирован Минтранс России.

Ранее в России «Автодор» предложил сократить срок использования резины на шипах до 188 дней и снизить скорость движения автомобилей зимой по экологическим причинам.

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