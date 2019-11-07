Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
- РИА Новости
По его словам, самый первый момент — сменить шины.
Также рекомендуется проверить систему опрыскивания и работу дворников.
Кроме того, эксперт советует проверить, как работает печка, поскольку в зимний период в салоне должно быть тепло.
Ещё одна рекомендация — смазать резиновые уплотнители на дверях силиконовой смазкой.
Важными моментами Антипов назвал проверку электрообогрева зеркал и замену масла. Помимо этого, он рекомендовал проверить стартер и аккумулятор.
Ранее глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.