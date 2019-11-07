Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Независимый технический эксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме.

По его словам, самый первый момент — сменить шины.

Также рекомендуется проверить систему опрыскивания и работу дворников.

Кроме того, эксперт советует проверить, как работает печка, поскольку в зимний период в салоне должно быть тепло.

Ещё одна рекомендация — смазать резиновые уплотнители на дверях силиконовой смазкой.

Важными моментами Антипов назвал проверку электрообогрева зеркал и замену масла. Помимо этого, он рекомендовал проверить стартер и аккумулятор.

Ранее глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.