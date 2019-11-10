Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери

Отец убитой в Санкт-Петербурге Анастасии Ещенко Олег заявил, что не слышал от дочери жалоб на доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в совершении преступления.

«Я знал его (Соколова. — RT) только заочно. Лично знаком с ним не был. Но Настя о нём ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок», — приводит его слова kp.ru.

Ранее стало известно, что убитая Анастасия Ещенко была дочерью полицейской с Кубани и сестрой вратаря молодёжной сборной России по футболу.

Накануне СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ.

Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.