Адвокат рассказал о допросе подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, как прошёл допрос его подзащитного.

«Допрос в следственном управлении прошёл. Он остался в признательной позиции», — цитирует ТАСС адвоката.

Ранее Почуев говорил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

9 ноября следственные органы возбудили уголовное дело после того как из реки Мойки был извлечён мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет.