Адвокат рассказал о допросе подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
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«Допрос в следственном управлении прошёл. Он остался в признательной позиции», — цитирует ТАСС адвоката.
Ранее Почуев говорил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
9 ноября следственные органы возбудили уголовное дело после того как из реки Мойки был извлечён мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет.