В Минкультуры рассказали о создании центра музейной безопасности

В Министерстве культуры России сообщили о создании центра музейной безопасности при Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО». Как сообщает Интерфакс, подразделение начнёт работу до конца 2019 года.

«Мы вернулись к необходимости создания центра музейной безопасности, который возрождается в структуре подведомственного Минкультуры учреждения «РОСИЗО»... Сейчас вносятся необходимые изменения в штатное расписание «РОСИЗО», подыскиваются кадры. До конца года центр заработает», — приводит агентство слова директора департамента музеев Минкультуры России Владислава Кононова.

Он также уточнил, что такой центр уже функционировал в России, однако был ликвидирован в 2005 году.

По словам Кононова, среди задач подразделения будет разработка методических рекомендаций по взаимодействию разных структур в экстренных ситуациях.

27 января Денис Чуприков вынес из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор. Музею было поручено принять комплексные меры по охране экспонатов.

Также 26 мая 2018 года Игорь Подпорин нанёс несколько ударов по полотну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее.

Ущерб картине составил по меньшей мере 30 млн рублей. Как рассказали в галерее, картина «хронически больна».