Суд приговорил к трём годам колонии похитителя картины Куинджи

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трём годам колонии Дениса Чуприкова, признанного виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

«Назначить наказание Чуприкову в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует ТАСС судью.

Отмечается, что в этот срок засчитаны девять месяцев, которые фигурант провёл в СИЗО.

Прокурор просила приговорить мужчину к четырём годам лишения свободы.

27 января Чуприков снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания музея на улицу и скрылся.

Впоследствии он признал вину и объяснил свои действия тем, что хотел привлечь к себе внимание.

Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор. Музею было поручено принять комплексные меры по охране экспонатов.