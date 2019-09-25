Суд приговорил к трём годам колонии похитителя картины Куинджи

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трём годам колонии Дениса Чуприкова, признанного виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.
Суд приговорил к трём годам колонии похитителя картины Куинджи
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Назначить наказание Чуприкову в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует ТАСС судью.

Отмечается, что в этот срок засчитаны девять месяцев, которые фигурант провёл в СИЗО.

Прокурор просила приговорить мужчину к четырём годам лишения свободы.

27 января Чуприков снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания музея на улицу и скрылся.

Впоследствии он признал вину и объяснил свои действия тем, что хотел привлечь к себе внимание. 

Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор. Музею было поручено принять комплексные меры по охране экспонатов.

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