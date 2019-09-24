Прокуратура запросила 4 года для обвиняемого в краже картины Куинджи

Прокурор попросила суд приговорить к четырём годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, которого обвиняют в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

«Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова прокурора.

27 января Чуприков снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания музея на улицу и скрылся.

1 февраля после задержания Чуприкова картина была возвращена на выставку. После инцидента в Третьяковской галерее был уволен хранитель музея.

Сам Чуприков объяснил кражу желанием «хайпануть».