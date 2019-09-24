Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свои действия

Денис Чуприков, которого обвиняют в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, на суде объяснил свои действия желанием «хайпануть».

«У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты», — приводит РИА Новости его слова.

Он пояснил, что услышал о выставке в Третьяковской галерее, приехал, зашёл в порядке очереди.

«Я зашёл в зал, увидел картину и направился к ней, после начал за ней наблюдать, возникло желание привлечь внимание», — заявил Чуприков.

Он отметил, что «хотел временно позаимствовать картину, вернуть на следующий день на место».

«Цель хищения — «хайпануть», — сказал Чуприков.

27 января Чуприков снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.

1 февраля после задержания Чуприкова картина была возвращена на выставку. После инцидента в Третьяковской галерее был уволен хранитель музея.