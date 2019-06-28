Завершено расследование дела о краже картины Куинджи
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«Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи», — сказала она.
Установлено, что 27 января один из посетителей музея снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.
Как отмечается, дело с обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.
1 февраля картина была возвращена на выставку. После инцидента в Третьяковской галерее был уволен хранитель музея.