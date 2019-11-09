В торговых центрах России появились аппараты для диагностики диабета
Новый диагностический аппарат, напоминающий вендинговый аппарат для продажи еды и напитков, может за три минуты определить статус по диабету и холестерину.
Для того чтобы получить услугу, необходимо оплатить около 200 рублей и «подуть в трубочку».
«Выдыхаемый в неё воздух попадёт в камеру с тлеющим электрическим разрядом, который реагирует на смесь и позволяет определить её состав с помощью масс-спектрометра. При этом аппарат получает информацию о десятках газов, которая позволяет сделать выводы о наличии проблем со здоровьем», — рассказал руководитель проекта Health Monitor Максим Дведенидов.
Так, концентрация ацетона более 1,2 пропромилле позволяет заподозрить наличие диабета, а излишки изопрена свидетельствуют о высоком уровне холестерина, который может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Тем не менее, по данным экспертов, точность такого обследования не будет 100%-ной, но может стать поводом для обращения к врачу.
Разработчики в будущем планируют расширить перечень диагностируемых заболеваний и включить в аппарат функцию определения признаков заражения бактериями Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что с начала 2019 года врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова сделали более 500 тыс. дистанционных электрокардиограмм.