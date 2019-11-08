Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни

Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.

«Питание, физическая активность и соблюдение простейших правил гигиены. Это и есть здоровый образ жизни», — заявила она.

По её словам, число людей, занимающихся спортом и пытающихся вести ЗОЖ, увеличилось.

Как отметила Малышева, это популярный тренд.

Ранее Росстат подсчитал число граждан, которые в 2019 году вели здоровый образ жизни. Их совокупная доля по стране составила 12%.

Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о способах похудения без физических упражнений.