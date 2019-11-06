В Госдуму внесут проект о работе иностранных студентов во время учёбы

Короткая ссылка
Законопроект о новом виде разрешения на временное проживание для иностранных студентов готовится к внесению в Госдуму. Оно позволит им работать во время обучения. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
В Госдуму внесут проект о работе иностранных студентов во время учёбы
  • РИА Новости

По его словам, речь идёт о введении «новой визы, нового вида на жительство», передаёт ТАСС.

«Это называется разрешением на временное проживание для целей образования, РВПО, которое позволяет этим студентам работать на территории России, раньше им было запрещено это делать», — пояснил парламентарий.

Как отметил депутат, проект закона прорабатывается совместно с администрацией президента.

Ранее Калашников также сообщил, что правительство внесёт в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства России.

Документ предполагает отмену требования отказаться от гражданства другой страны.

В конце октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о разработке законопроекта, который разрешает приехавшим в Россию иностранным студентам подрабатывать. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить