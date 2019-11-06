В Госдуму внесут проект о работе иностранных студентов во время учёбы

Законопроект о новом виде разрешения на временное проживание для иностранных студентов готовится к внесению в Госдуму. Оно позволит им работать во время обучения. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, речь идёт о введении «новой визы, нового вида на жительство», передаёт ТАСС.

«Это называется разрешением на временное проживание для целей образования, РВПО, которое позволяет этим студентам работать на территории России, раньше им было запрещено это делать», — пояснил парламентарий.

Как отметил депутат, проект закона прорабатывается совместно с администрацией президента.

Ранее Калашников также сообщил, что правительство внесёт в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства России.

Документ предполагает отмену требования отказаться от гражданства другой страны.

В конце октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о разработке законопроекта, который разрешает приехавшим в Россию иностранным студентам подрабатывать.