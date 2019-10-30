Совфед разработал проект о праве иностранных студентов на подработку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке верхней палатой парламента законопроекта, который разрешает приехавшим в Россию иностранным студентам подрабатывать в стране, передаёт ТАСС.

«Один из вопросов, который поднимался на форуме (пятый международный Ливадийский форум. — RT), — создание более свободных и благоприятных условий для иностранных студентов, обучающихся в России, для их работы, трудоустройства. Советом Федерации подготовлен такой проект закона, он прошёл согласование. Мы надеемся, что на этой сессии мы сможем его принять», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Также она отметила, что внедрение проекта повысит привлекательность получения образования в России.

Ранее в Госдуме предложили сделать высшее образование в приграничных регионах полностью бесплатным, увеличить квоты для русскоговорящих иностранных студентов.

В Совфеде поддержали инициативу, отметив, что такая мера позволила бы увеличить приток молодёжи в регионы.

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