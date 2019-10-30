Совфед разработал проект о праве иностранных студентов на подработку
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«Один из вопросов, который поднимался на форуме (пятый международный Ливадийский форум. — RT), — создание более свободных и благоприятных условий для иностранных студентов, обучающихся в России, для их работы, трудоустройства. Советом Федерации подготовлен такой проект закона, он прошёл согласование. Мы надеемся, что на этой сессии мы сможем его принять», — приводит ТАСС слова Матвиенко.
Также она отметила, что внедрение проекта повысит привлекательность получения образования в России.
Ранее в Госдуме предложили сделать высшее образование в приграничных регионах полностью бесплатным, увеличить квоты для русскоговорящих иностранных студентов.
В Совфеде поддержали инициативу, отметив, что такая мера позволила бы увеличить приток молодёжи в регионы.
Подробнее — в материале RT.