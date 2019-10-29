В Совфеде предложили дать родителям право знать всё о вредных привычках подростков

В Совфеде предложили наделить родителей правом знать всё о вредных привычках своих детей, не достигших 18 лет. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму до 1 ноября. Документ уже получил положительный отзыв в правительстве.

Как заявил автор поправок, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, в настоящее время родители и законные представители не имеют права на получение полных данных о здоровье детей в возрасте от 15 лет и старше или подростков, больных наркоманией, в возрасте от 16 и старше.

При этом, отметил сенатор, родители обязаны заботиться о здоровье, а также о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, причём за неисполнение этих обязанностей предусмотрена административная ответственность.

По словам Кутепова, ситуацию усугубляет «трудный возраст», когда подростки могут не сообщать родителям, усыновителям и попечителям о своих трудностях.

«Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье и развитии, но прежде всего не соответствует интересам несовершеннолетних», — сказал сенатор.

Он уточнил, что предлагается сохранить за законными представителями право на получение данных о состоянии здоровья детей как минимум до достижения 18 лет.

«При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей», — добавил Кутепов.

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