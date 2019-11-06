Калининградская область планирует направить 12,6 млрд рублей на финансирование здравоохранения

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Калининградская область планирует выделить 12,6 млрд рублей на финансирование здравоохранения в 2020 году, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Калининградская область планирует направить 12,6 млрд рублей на финансирование здравоохранения
  • РИА Новости

Об этом в областной думе заявил министр финансов Виктор Порембский в ходе публичных слушаний по проекту закона о бюджете на 2020—2022 годы.

По его словам, финансирование областной составляющей программы государственных гарантий оказания медуслуг в следующем году обеспечено в полном объёме в соответствии с федеральным нормативом (3,7 млрд рублей).

Объём гарантированной медпомощи с учётом средств обязательного медицинского страхования составит 16,3 млрд рублей. На страховой платёж за неработающее население в региональном бюджете предусмотрено 4,1 млрд рублей.

«В 2020 году расходы на привлечение в область квалифицированных специалистов увеличены в полтора раза — с 60 млн до 93 млн рублей», — сказал министр.

Ранее в Калининградской области рассказали о финансировании сферы здравоохранения.

Как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения.

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